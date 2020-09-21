برلمان كردستان: زيارة الكاظمي الى الاقليم لم تنتج شيئاً

2020/09/21 | 15:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعتبر النائب في برلمان كردستان، سيروان بابان، الاثنين، أن زيارة رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي الى الإقليم لم تثمر عن شيء.

وقال بابان لـ /المعلومة/ إن “زيارة رئيس الوزراء مصطفى الاخيرة لإقليم كردستان غير مجدية”، مضيفا أنها “كانت تشريفية استعراضية حزبية للتملص من تنفيذ الواجبات الاساسية بخصوص المواطن العراقي”.

وأشار الى أنه “لم يتحقق منها اي شيء لغاية اليوم”.

واختتم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مساء الجمعة (11 أيلول 2020)، جولته التي اشتملت محافظات إقليم كردستان والتي استمرت ليومين، وعقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في حكومة الإقليم، فضلاً عن مسعود بارزاني.



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