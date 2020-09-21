صحة اقليم كوردستان تعلن الموقف الوبائي مع ارتفاع في حالات الاصابة بفيروس كورونا

2020/09/21 | 15:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، الاثنين، تسجيل 17 وفاة و730 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في حين تعافي 457 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (21 ايلول 2020)، انها سجلت 730 إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت على:

- أربيل 226

- السليمانية 92، كرميان 27

- دهوك 346

- حلبجة 39

واشارت الوزارة إلى تعافي 457 مصابا آخرين من الفيروس:

- أربيل 215

- سليمانية 17، كرمیان 33

- دهوك 161

- حلبجة 31

فيما بلغت الوفيات الجديدة 17 حالة، 4 في أربيل، 7 في السليمانية، و6 في دهوك.

وأجملت الوزارة بأن عدد الإصابات في الإقليم وصلت إلى 41732 (15739 في اربيل ، 14801 في السليمانية، 9771 في دهوك، 1421 في حلبجة).

فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 26921

- اربيل 12273

- السليمانية 9608

- دهوك 3710

- حلبجة 1330

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