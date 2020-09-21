واحدة من دولة عربية.. عقوبات أوروبية ضد 3 شركات انتهكت حظر الأسلحة على ليبيا

2020/09/21 | 16:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية، ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما أعلن دبلوماسيون في بروكسل.

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