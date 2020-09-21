وفاة فنان جزائري مشهور بعد صراع مع فيروس كورونا

2020/09/21 | 16:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ توفي صباح اليوم الإثنين ، الفنان الجزائري حمدي بناني، عميد الأغنية الأندلسية، عن عمر يناهز 77 عاما، داخل أحد المستشفيات ، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.ومن المقرر دفن جثمان الفنان الراحل، بعد عصر اليوم الإثنين، بمقبرة سيدي عيسى في مدينة عنابة.يذكر أن الفنان الراجل ولد عام 1 يناير 1943 بعنابة، […]

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