ايران تكذب العراق: قرار حظر 14 منتجاً ايرانياً يطبق في كردستان فقط

2020/09/21 | 16:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، الاثنين، أن إيران حافظت على حصتها التصديرية بنسبة 22 بالمئة في السوق العراقية، وأن الصادرات وبعد إعادة فتح المعابر ستشهد زيادة حتمية.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن حميد حسيني حول إقرار منع العراق استيراد 29 منتجاً زراعياً إيرانياً، قوله إن “قرار المنع مرحلي الطابع والحكومة العراقية تصدره بحسب ظروف الانتاج المحلي سيما بالمجال الزراعي”.

وأضاف حسيني، أن “قرار المنع لا يسري في جمارك كردستان العراق”، لافتاً إلى أن “إحصائيات الشهور الخمسة (فترة 20 آذار حتى 20 آب 2020) تشير إلى أن وضعية الصادرات لهذا البلد جيدة ومن المتوقع تحسنها حتى 20 آذار 2021”.

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