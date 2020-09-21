محترفون من بلجيكا والأرجنتين واسبانيا يصلون العراق

2020/09/21 | 16:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

من المؤمل ان يصل ثلاثة محترفين الى العراق من اجل الالتحاق بفريق الديوانية.

وقال الوسيط العراقي ماهر نوفل لـ /المعلومة/ إن “المحترفين البلجيكي ناثان كابسلي والأرجنتيني ماكسي رولون والاسباني ايساك باديلا في طريقهم الان الى العراق”.

وأوضح ان “المحترفين الثلاثة بصحبتي ومن المؤمل ان نصل العراق فجر الثلاثاء، من اجل الالتحاق بفريق الديوانية والاستعداد للموسم الجديد”، مشيراً إلى أن “اللاعبين متحمسون للعب بشكل كبير”.

يذكر أن الدوري العراقي الممتاز سينطلق في الـ25 من شهر تشرين الأول المقبل.



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