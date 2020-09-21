2020/09/21 | 16:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- طلب امين بغداد الجديد منهل عزيز الحبوبي، من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعفاء مدير عام العلاقات و الاعلام في الامانة حكيم عبد الزهرة حسن من منصبه.وبينت وثيقة رسمية صدرت عن الامين الجديد وكان قد أكد ” أمين بغداد الجديد المهندس المعماري منهل عزيز رؤوف الحبوبي في وقت سابق بأن تكليفه بالمنصب جاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وثيقة : أمين بغداد يطلب من الكاظمي اعفاء عبد الزهرة من منصبه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وثيقة : أمين بغداد يطلب من الكاظمي اعفاء عبد الزهرة من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).