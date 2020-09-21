القانونية النيابية تقرر استضافة مفوضية الانتخابات لاكمال تشريع قانون انتخابات مجلس النواب

2020/09/21 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت القانونية النيابية، اليوم الاثنين، استضافة المفوضية المستقلة للانتخابات بغية اكمال تشريع قانون انتخابات مجلس النواب.

وقال مكتب اعلام اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اللجنة القانونية النيابية، عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاثنين لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول اعمالها”، مبينا ان “اللجنة ناقشت تقريرها بشأن التعديل الثاني للمحكمة الاتحادية وقررت عرضه للقراءة الثانية في جلسة اليوم الاثنين”.

واضاف البيان، “كما ناقشت اللجنة مقترحات القوانين الخاصة باللجنة او المحال اليها من اللجان النيابية الاخرى وتحديد الاولويات التشريعية بشأن المضي بتشريعها”.

من ناحية اخرى قررت اللجنة، بحسب البيان، “استضافة مفوضية الانتخابات الاربعاء القادم، بالاضافة الى مخاطبة عدد من اللجان المعنية لمناقشة تعديل قانون الاحوال الشخصية والمتعلق بالمدة ٥٧، فضلا عن مناقشة عقود الاطعام في السجون والاصلاحيات في وزارة العدل”.

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