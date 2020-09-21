لجنة الخدمات تعتزم استضافة وزير النقل لبحث ملف الفاو

2020/09/21 | 16:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق عضو لجنة الخدمات البرلمانية، برهان المعموري، الاثنين، على أسباب تأخير إنجاز ميناء الفاو الكبير.

وقال المعموري في مؤتمر صحفي إنه “منذ أن اعلن عن تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، والذي يعتبر رئة العراق الفاعلة، استبشر كل ابناء الشعب العراقي خيرا لما له من مردودات ايجابية اقتصادية وسيادية في كل الجوانب وذلك لحاجتنا الماسة لهكذا مشروع يرفع من كل المستويات ويربط العراق مع اغلب طرق تجارة العالم في اهم موقع”.

وتابع، “لكن للاسف ان التاخير المتعمد بتنفيذ مراحله، جعلنا نتسائل عن الاسباب التي تعرقل التنفيذ، ناهيك عن المستجدات المتداولة في كثير من وسائل الاعلام وبعض المعنيين حول تغيير بعض فقرات التصاميم من اجل توفير المبالغ اللازمة لتعجيل انجازه الامر الذي يؤدي الى قلة فاعليته وقلة استيعابه للحمولات وخاصة ما يدور حول الاعماق وطول الأرصفة وغيرها”.

وأكد المعموري، أهمية “الالتزام التام بالتصاميم الاصلية والكشوفات الاولية التي تم التعاقد عليها وعدم السماح باختزال او حذف فقرة او الغاء مواصفة من اجل تقليل الكلفة، وتزويد مجلس النواب (لجنة الخدمات) بتقرير مفصل يؤكد عدك التلاعب بالتصاميم الاولية، وملائمة جميع فقرات ومقترحات ومرافق الميناء للمعايير الاولية التي تؤهل ميناء الفاو الكبير ان يكون كم اهم الموانئ في المنطقة وليكون قادرا على الربط التجاري وحسب السعات التصميمية التي انشئ من اجلها”.

وأشار إلى عزم اللجنة، على “استضافة وزير النقل ومدير الموانئ للتداول حول ما تقدم من امور وتطمين اعضاء مجلس النواب انسجاما مع مبدأ الشفافية لقطع الشك باليقين من اجل إنجاح هذا المشروع العملاق الذي سيجعل العراق قبلة العالم التجارية”.

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