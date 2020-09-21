كورونا يحقق حصيلة اصابات “انفجارية” بكردستان… يقترب من 42 الف اصابة

2020/09/21 | 16:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الاثنين، تسجيل 17 حالة وفاة و730 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه “تم تسجيل 730 إصابة جديدة بفيروس كورونا، موزعة على: 226 في أربيل، و92 في السليمانية، و27 في كرميان، و346 في دهوك، و39 في حلبجة”.

وأضاف البيان: “أما حالات الشفاء الجديدة فقد بلغت، 457 حالة، موزعة على: 215 في أربيل، و17 في السليمانية، و33 في كرميان، و161 في دهوك، و31 في حلبجة، في حين بلغت حالات الوفيات الجديدة 17، بواقع: 4 في أربيل، و7 في السليمانية، و6 في دهوك”.

وتابع: “وبهذه الأرقام الجديدة، فقد ارتفع العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا إلى 41732، وحالات الشفاء إلى 26921، والوفيات إلى 1536 حالة”.

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