جنرال إلكتريك تعلن إدخال وحدتين للخدمة في محطة الزبير الكهربائية

2020/09/21 | 16:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت شركة "جنرال إلكتريك"، ربط اثنين من التوربينات الغازية من طراز GT13E2 في محطة الزبير لتوليد الطاقة الكهربائية مع الشبكة الوطنية.

وقال جوزيف أنيس الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى "جنرال إلكتريك" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "إضافة الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية في العراق يعد أمرًا في غاية الأهمية للتخلص من انقطاعات التيار الكهربائي التي تواجه شعب العراقً، لذلك فإن التوربينان سيتمكنان معًا من توليد ما يصل إلى 300 ميجاواط من الطاقة الكهربائية، ومن المتوقع استكمال أعمال البناء والتشييد في المحطة في عام 2021، وستكون مجهزة بأربع توربينات غازية من طراز GT13E2، والمرجح أن تولد مجتمعة ما يصل إلى 700 ميجاواط عند اكتمالها".

وأضاف أن "جنرال إلكتريك تفخر باستمرارها بتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في العراق.



ومنذ شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2019، إذ تمكنت من إضافة ما يصل إلى 1675 ميجاواط لتعزيز استطاعة الطاقة الكهربائية في البلاد، وقدمنا خدمات التحديث والإصلاح والصيانة إلى العديد من المرافق والمحطات لضمان توليد محطات الطاقة الحالية لما يصل إلى 4325 ميجاواط من الطاقة الكهربائية الموثوقة".

وتابع، "تواصل فرق عملنا مد القطاع بكل سبل الدعم الممكنة في مختلف مناطق العراق، حتى في أصعبها، بما فيها المناطق التي تضررت من الصراعات التي جرت في البلاد على غرار الموصل وديالى، محققة إنجازات يومية، بما يمكننا من الوفاء بالتزامنا المتمثل في دعم نمو وازدهار الجميع في العراق".

ولفت إلى أنه "على الرغم من التقدم الذي أحرزناه حتى اليوم، ندرك حاجتنا لبذل المزيد من الجهد لتلبية الاحتياجات المتنامية على الطاقة الكهربائية في العراق، لذلك نجد فرق عملنا على أهبة الاستعداد لمواصلة التعاون مع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الطاقة وتمكينه من تلبية احتياجات أجيال اليوم والمستقبل في العراق، مع استمرارنا بتبني أرقى معايير الجودة والسلامة".

وتعود ملكية محطة الزبير الدائمة لتوليد الطاقة الكهربائية إلى شركة نفط البصرة، وتقع في حقل الزبير النفطي، على بعد نحو 20 كيلومترًا عن البصرة.



وتتولى شركة ENI Iraq B.VK مسؤولية تطوير الحقل النفطي.

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