مانشستر سيتي يعلن تسجيل إصابة جديدة بكورونا بين صفوفه

2020/09/21 | 16:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_این]أعلن نادي مانشستر سيتي، الاثنين (21 أيلول 2020)، إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا، قبل ساعات من لقاء الفريق مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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