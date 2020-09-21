الكاظمي في فرنسا الشهر المقبل لطرح إنتاج مفاعل نووي

2020/09/21 | 16:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- يزور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العاصمة الفرنسية باريس منتصف تشرين الاول المقبل، في ظل رغبة كبيرة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، وقال وزير الخارجية عن طرح إنتاج مفاعل نووية لغاية سلمية أنّ هذا المقترح قدّم من قبل الكاظمي من أجل إنتاج الكهرباء ويلقى دعماً فرنسيا وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في تصريحات صحفية له […]

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