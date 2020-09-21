القانونية النيابية تستضيف مفوضية الانتخابات في البرلمان

2020/09/21 | 16:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

قررت اللجنة القانونية، الاثنين، استضافة مفوضية الانتخابات لاكمال تشريع قانون انتخابات مجلس النواب.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاثنين ٢١/٩/٢٠٢٠ لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول اعمالها”.

وناقشت اللجنة “تقريرها بشأن التعديل الثاني للمحكمة الاتحادية وقررت عرضه للقراءة الثانية في جلسة اليوم الاثنين”.

كما ناقشت اللجنة “مقترحات القوانين الخاصة باللجنة او المحال اليها من اللجان النيابية الاخرى وتحديد الاولويات التشريعية بشأن المضي بتشريعها”.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة “استضافة مفوضية الانتخابات الاربعاء القادم بالاضافة الى مخاطبة عدد من اللجان المعنية لمناقشة تعديل قانون الاحوال الشخصية والمتعلق بالمدة ٥٧ ، فضلا عن مناقشة عقود الاطعام في السجون والاصلاحيات في وزارة العدل”.



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