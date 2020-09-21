منتخب الأشبال يستأنف تدريباته بعد انقطاع طويل

2020/09/21 | 16:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} عاود منتخب الأشبال تدريباته على ملعب المرحوم (علي حسين شهاب) في مجمع وزارة الشباب والرياضة، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة بعد فترة انقطاع طويلة بسبب جائحة كورونا.وقال مدرب منتخب الاشبال، حسن كمال في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان المنتخب استأنف تدريباته بواقع ثلاث وحدات تدريبية في الأسبوع بالتنسيق مع لجنة المنتخبات في الهيأة التطبيعية، ووفقا لمنهاج وضعناه تحسبا لأي استحقاق خارجي قريب. واضاف، حتى اللحظة لايوجد استحقاق قاري بسبب الوضع الراهن في عموم العالم جراء جائحة "كورونا "، حيث تم تأجيل جميع المسابقات في قارة اسيا ، خصوصا بطولات الفئات العمرية. واختتم كمال بالقول، ان المنتخب سيعتمد على تولدات فئة 2006 و2007، حسب تعليمات الاتحاد الآسيوي، وذلك تحضيرا للبطولات القارية المقبلة.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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