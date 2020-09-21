الديوانية يبرم صفقة جديدة

2020/09/21 | 16:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} واصل نادي الديوانية العراقي، استقطابه للمغتربين في أوروبا، من خلال التعاقد مع أستيفان وسام سعد، المحترف في ألمانيا.وقال علاء البصري، مدير المكتب الإعلامي للديوانية في تصريح صحفي، "إدارة النادي نجحت في التعاقد مع اللاعب العراقي المغترب أستيفان وسام".وأضاف "أستيفان وسام يبلغ من العمر 19 عامًا ويلعب في مركز صانع الألعاب والجناح الأيمن وسيكون إضافة مهمة".وتابع "من المنتظر وصول الثنائي أمير علي وصفاء سعيد، اليوم إلى الديوانية، قادمًا من أمريكا، وسينضمان للتدريبات تحت إشراف المدرب حازم صالح".يشار إلى أن الديوانية تعاقد مع 4 محترفين على مستوى مميز، بجانب عدد من اللاعبين العراقيين الشباب المحترفين في أوروبا وأمريكا.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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