مجلس النواب يتسلم مشروع قانون موازنة 2020

2020/09/21 | 16:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلن ممثل الحكومة في مجلس النواب العراقي وصول مشروع موازنة البلاد المالية لعام 2020 إلى البرلماناليوم الاثنين .وأبلغ ممثل الحكومة طورهان المفتي أعضاء البرلمان خلال الجلسة بوصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.وأقر مجلس الوزراء العراقي، في 14 ايلول الجاري، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام […]

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