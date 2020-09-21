القصاب ينفي تكليفه بمنصب الناطق الرسمي باسم امانة بغداد

2020/09/21 | 16:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المحلل السياسي نجم القصاب، اليوم الاثنين، تكليفه بمنصب الناطق الرسمي باسم امانة بغداد، مشيرا الى عدم رغبته بتسلم المنصب.

وقال القصاب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “انفي نفيا قاطعا خبر تكليفي بمنصب الناطق الرسمي باسم امانة بغداد واعلن اني غير راغب بها ولا متسلقا عليها”.

واضاف القصاب، أن “عملي كمحلل مختص بشؤون البلد وداعما لاجراءات الحكومة التي تصب بخدمة الناس ومنتقدا اخفاقاتها هو افضل وظيفة لي وسابقى بمنصبي كناطق باسم الناس واعده شرفا لي”.

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