استرداد اكثر من 5 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الاعانة الاجتماعية

2020/09/21 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ استردت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اكثر من 5 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الاعانة الاجتماعية.وقالت مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية جاكلين صليوا في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" بمتابعة مباشرة من الوزير عادل الركابي استطاع الصندوق استرداد خمسة مليارات و(452) مليون دينار منذ بداية العام ولغاية منتصف ايلول الحالي ، رغم ظرف جائحة كورونا وحظر التجوال الصحي وتوقف الدوام في بعض الاوقات".واضافت:" ان ملاكات اقسام الحماية الاجتماعية والصندوق كثفت جهودها لتنفيذ توجيه الوزير القاضي بمتابعة اموال الدولة المتجاوز عليها، واستردادها واعادتها الى خزينة الدولة من منطلق الحفاظ على المال العام"./انتهى7

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