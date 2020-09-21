فؤاد حسين: العراق تشتري اسلحة من فرنسا

2020/09/21 | 17:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، إن رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، سيطلب من فرنسا خلال زيارته المرتقبة إليها، شراء الأسلحة منها....

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