2020/09/21 | 17:01 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الاقليم خالد شواني في مؤتمر صحفي

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