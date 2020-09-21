2020/09/21 | 17:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في واقعة غريبة .. رجل يخسر 10 كيلوغرامات في 5 ساعات) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في واقعة غريبة .. رجل يخسر 10 كيلوغرامات في 5 ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).