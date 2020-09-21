المحكمة العليا تزيد من شراسة الانتخابات الرئاسية

2020/09/21 | 17:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة العليا هي رأس السلطة القضائية التي تمثل مع السلطتين التنفيذية (الرئاسة) والتشريعية (الكونغرس) الأعمدة الثلاثة التي بني عليها نظام الحكم في الولايات المتحدة.وبعكس السلطتين التنفيذية والتشريعية المنتخبتين، يقوم الرئيس بترشيح أعضاء المحكمة وهم تسعة، ويوافق على ترشيحهم مجلس الشيوخ ليخدموا مدى الحياة في مناصبهم

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