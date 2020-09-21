فيديو.. كيف تحولت الفنانة جيهان خليل لصورة طبق الأصل من الرسامة فريدا كاهلو؟

2020/09/21 | 17:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان / نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، مقطع فيديو لها ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وهي تشبه الرسامة الشهيرة فريدا كاهلو إلى حد كبير يصل إلى حد التطابق، بعد وضعها المكياج والاكسسورات التى كانت ترتديها الرسامة الشهيرة.فريدا كاهلو ، هى فنانة مكسيكية اشتهرت برسمها للبورتريهات الذاتية ، […]

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