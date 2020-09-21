خُصصت لنقل أمهات شهداء الحشد الشعبي .. توضيح من الديوانية بشأن حافلة الفريق

2020/09/21 | 17:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد.

وضع رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، حداً للجدل القائم بشان الصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتظهر من خلالها تخصيص حافلة الفريق لنقل نساء يرتدين اللون الأسود.

وقال العنكوشي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إن “حافلة نادي الديوانية اليوم قامت بنقل امهات الشهداء من شهداء الحشد الشعبي والجيش العراقي وقوى الأمن الداخلي لزيارة اضرحة ال البيت ( عليهم السلام )”.

وأوضح أن “هذا ابسط ما يقدم من قبل نادي الديوانية لعوائل الشهداء الذين هم نبراس فخر لنا جميعًا ولن تكون لمرة واحدة بل دائما ونتشرف بذلك فهم قرة العين والكرامة”.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة الحافلة الخاصة بنادي الديوانية، حيث تلقت إدارة النادي انتقادات كبيرة لعدم استخدام الحافلة لنقل اللاعبين.



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