اكثر من 5 مليارات دينار تسترد من المتجاوزين على رواتب الاعانة الاجتماعية

2020/09/21 | 17:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- استردت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكثر من 5 مليارات دينار من المتجاوزين على رواتب الاعانة الاجتماعية.وقالت مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية جاكلين صليوا في بيان انه بمتابعة مباشرة من الوزير عادل الركابي استطاع الصندوق استرداد خمسة مليارات و(452) مليون دينار منذ بداية العام ولغاية منتصف ايلول الحالي ، رغم ظرف جائحة كورونا وحظر […]

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