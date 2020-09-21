الدائرة الإعلامية لمجلس النواب تنشر جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء

2020/09/21 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الأول المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن المجلس خلو جدول أعمال الجلسة من استكمال قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية، وحسم الجدل بشأن الدوائر الانتخابية.

وتضمنت الوثيقة مناقشة قانون الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، والتصويت على انضمام العراق لاتفاقية باريس المتعلقة بتغير المناخ، ومشروع قانون تجنب الازدواج الضريبي والتهرب من دفع الضرائب، والقراءة الأولى لمشروع قانون العيد الوطني للعراق، وعدد من مشاريع القوانين الاقتصادية الأخرى.

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