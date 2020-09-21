القبض على مزور بحوزته 70 ختم ووثائق وتخاويل واجهزة تستخدم لتزوير المعاملات

2020/09/21 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- القت قوة من قسم استخبارات قيادة قوات حرس حدود المنطقة الرابعة القبض على متهم وبحوزته ٧٠ ختما مختلف الأنواع مع عدد من الأجهزة تستخدم لتزوير المعاملات.وذكر القيادة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاثنين انه بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود شخص يقوم بعمليات تزوير ومتاجرة بالمخدرات القي القبض عليه وضبطت بحوزته ٧٠ […]

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