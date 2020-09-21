كردستان يكشف عن خطة لإنشاء 30 سداً تدخل ضمن تصنيفات السدود الكبرى… التصاميم جاهزة

2020/09/21 | 17:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أكد رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في برلمان اقليم كردستان، اليوم الأحد، أن طبيعة ومرتفعات إقليم كردستان تلائم تشييد السدود، لذا فإن الحكومة تخطط لإنشاء 30 سداً في مناطق مختلفة من الإقليم، مشيراً إلى بدء العمل في عدد منها.

ويقول رئيس لجنة الزراعة في برلمان كردستان عثمان سيدري، إن طبيعة ومرتفعات كردستان ملائمة لجداً لتخزين مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، لذا تخطط حكومة إقليم كردستان لتشييد 30 سد في مناطق مختلفة، وقد بدأ العمل في عدد منها.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن طبيعة أراضي كوردستان تسهم في تخفيض تكاليف تشييد السدود، وعلى سبيل المثال، سد ديوانه في دربنديخان، والذي بات حالياً جاهزاً لتخزين المياه، بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 23 مليار دينار.

وكان أكرم أحمد، المدير العام للسدود في وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، قد كشف في وقت سابق، أنه تم تعيين أماكن 240 سداً في إقليم كوردستان، حيث تم استكمال العمل بـ 14 منها، فيما 17 سد آخر وضع حيز التنفيذ.

وأشار أحمد، إلى أنه تم الانتهاء من وضع تصاميم 30 سداً، قسم منها يدخل ضمن تصنيف السدود الكبرى.

وكان شادي حسين، مدير الزراعة في إدارة گرميان قد أفاد اليوم الاثنين 32 ايلول، أن وفداً من لجنة الزاعة في برلمان كوردستان زار إدارة گرميان للتقصي حول مشاكل قطاع الزراعة والمزارعين.

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