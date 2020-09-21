وزير النقل ينفي وجود خطة للربط السككي مع الكويت

2020/09/21 | 17:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- سعد السماك

نفى وزير النقل ناصر الشبلي وجود خطة للربط السككي مع الكويت، فيما أشار إلى إمكانية إنجاز ميناء الفاو من خلال القروض في حال لم توفر المبالغ المطلوبة.

وقال الشبلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن "الربط السككي للعراق مهم لكن يجب أن يتم عن دراسة اقتصادية".

وأضاف، أن "هناك اتفاقا مسبقا مع الجانب الإيراني بالربط عن طريق الشلامجة ثم يربط بالبصرة"، مبينا أن المذكرات الموقعة مع الجانب الإيراني غير ملزمة ولم ينفذ المشروع لغاية الآن".

وأكد "عدم وجود أي مشروع أو خطة للربط السككي مع الكويت حاليا والحديث المتداول عارٍ عن الصحة".

وأشار إلى أنه "إذا لم توفر الموازنات القادمة المبالغ المطلوبة للمشاريع فلدينا القروض الصينية والكورية والأمريكية والفرنسية لإنجاز ميناء الفاو".

وأوضح أن "طريق الحرير لن يمر دون المرور بالعراق وعن طريق إيران"، مبينا أن "العراق نقطة القطع الاستراتيجية وصولا إلى شرق وغرب أوروبا.

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