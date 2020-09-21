التربية البرلمانية تدعو الى منح درجة كاملة على الاسئلة التي حصل فيها خطأ ولجميع المواد

2020/09/21 | 17:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة التربية البرلمانية، اليوم الاثنين، وزارة التربية الى تعويض الطلبة ومنحهم درجة كاملة على الاسئلة التي حصل فيها الخطأ ولجميع المواد والوقوف على اماكن الخلل ومحاسبة المقصرين، كما ستقوم لجنة التربية النيابية في الايام القادمة باستضافة اللجنة الدائمة للامتحانات لتقييم عملية الامتحانات.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “تابعت لجنة التربية برئاسة النائب قصي محسن الياسري وعضوية اعضاء لجنة التربية ومنذ اليوم الاول انطلاق الامتحانات الوزارية للصف السادس الاعدادي للعام الدراسي ٢٠١٩_٢٠٢٠ ، من خلال الزيارات التفقدية للمراكز الامتحانية في عموم محافظات العراق والتواصل المستمر مع خلية الازمة و اللجنة الدائمة للامتحانات والمديريات العامة للتربية في المحافظات وذلك شعورا من لجنة التربية بالتزامها بواجبها التمثيلي والرقابي تجاه المواطن العراقي و لضمان توفير اجواء امتحانية صحية مناسبة وهذا ماتم اشتراطه على وزارة التربية لاطلاق الامتحانات”.

واضافت اللجنة، انه “بالرغم من نجاح عملية الامتحانات الا انها لم تكتمل وللاسف حيث تم تحديد بعض المؤشرات الايجابية منها والسلبية وخصوصا ماحصل سابقا من اخطاء في وضع اسئلة مادة العربي وكذلك ماحصل اليوم من اخطاء في وضع السؤال الاول الفرع A من اسئلة مادة الفيزياء للسادس الاحيائي”، لافتة الى ان “لجنة التربية قد أكدت سابقا على وزارة التربية بضرورة تحري الدقة في وضع الاسئلة والابتعاد عن كل مايربك الطلبة في إجابتهم”.

واكدت، ان “ما قامت به بعض المراكز الامتحانية ليس كافيا بتنبيه الطلبة الى الاخطاء الحاصلة فقد تسببت بأرباك الطلبة”، داعية وزارة التربية “بتعويض الطلبة ومنحهم درجة كاملة على الاسئلة التي حصل فيها الخطأ ولجميع المواد والوقوف على اماكن الخلل ومحاسبة المقصرين، كما ستقوم لجنة التربية النيابية في الايام القادمة باستضافة اللجنة الدائمة للامتحانات لتقييم عملية الامتحانات”.

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