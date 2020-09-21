تحديد مواعيد اختبارات حكام الدوري

2020/09/21 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} حددت لجنة الحكام المركزية في الهيأة التطبيعية مواعيد اختبارات الحكام تحضيرا لمنافسات الموسم 2020 _2021 ، المزمع انطلاقه في الخامس والعشرين من تشرين الاول.





وقال رئيس لجنة الحكام، علاء عبد القادر في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان اللجنة قررت وضع جدول زمني لاختبارات الحكام حسب الموقع الجغرافي.

وبين، ان الاختبارات ستبدأ يوم 13 من شهر تشرين الأول لمحافظات الشمال والمنطقة الغربية، على ان تشمل اربيل والسليمانية ودهوك وزاخو وكركوك والموصل وديالى وصلاح الدين والأنبار، فيما ستجري اختبارات حكام العاصمة بغداد يوم 14 تشرين الأول .

واضاف عبد القادر، ان الاختبارات ستستمر بشكل يومي حسب الجدول الزمني، على ان تجري في محافظات المنطقة الوسطى يوم 15 تشرين الأول في النجف وكربلاء وبابل والديوانية.

واوضح، ان يوم 16 من تشرين الأول سيكون موعدا لاختبارات حكام المنطقة الجنوبية في محافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى وواسط، على أن تختتم الاختبارات يوم 17 من الشهر نفسه والذي سيكون مخصصا لاختبارات الحكام الدوليين.

واكد عبد القادر، ان الاختبارات ستجري على وفق إجراءات الوقاية الصحية، من اجل ضمان سلامة الجميع.

وفاء الفتلاوي

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