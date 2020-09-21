نائب: جميع القوى الوطنية والشعب يدعمون القضاء العراقي في جهوده

2020/09/21 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، الاثنين، ان جهود القضاء في محاربة الفساد والتصدي لحيتانه بكل قوة هو شئ لا يختلف عليه اثنان، لافتا الى ان جميع القوى الوطنية والشعب العراقي يدعمون القضاء في جهوده.

وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "حيتان الفاسدين بدأوا في استغلال الاموال التي سرقوها من ثورات الشعب في تحريك جيوشهم الالكترونية للنيل من القضاء والتشكيك في الإجراءات التي يقوم بها في ملف التصدي للفساد وحيتانه"، مبينا ان "القضاء الذي تحمل الضغوط والمخاطر سابقا حينما تصدى لملف محاسبة الارهابيين ولم يتراجع عن مواقفه الوطنية اليوم وكما تعودنا على رجالاته فهو ماضٍ بكل قوة للتصدي لملف الفساد وحيتانه".

واضاف ان "الشعب العراقي وجميع القوى الوطنية تقف مع القضاء وتدعمه في جهوده لمحاربة الفاسدين ولن تؤثر فينا اي خرافات او محاولات للتشكيك باجراءات القضاء العراقي النزيه".

وتابع البديري ان "القضاء العراقي كان وما زال هو صمام الامان لتطبيق القانون ومحاسبة من يحاولون ركوب الموجة على حساب العراق وشعبه، رغم كل التحديات والضغوط المستمرة طيلة السنوات السابقة وحتى اليوم، لكن القضاء لم يتراجع عن حياديته بين الجميع ودفاعه عن القانون وتطبيقه في كل دقة ومهنية".





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