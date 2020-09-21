بالوثائق.. نص التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط

2020/09/21 | 17:27 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد::الفرات نيوز} انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية المنعقدة، الاثنين، على التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998.





وفاء الفتلاوي

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