وزارة العمل تكشف عن اعداد (مهولة) لمزدوجي الرواتب وتتخذ اجراء حازما معهم

2020/09/21 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، عن وجود نحو 20 ألف موظف من مزدوجي الرواتب ومتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم معهم.

وقالت الوزراة في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (21 ايلول 2020)، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي أكد أن الوزارة ستتعامل بشكل قانوني وحازم مع مزدوجي الرواتب المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية وراتب المعين المتفرغ، والذين بلغ عددهم نحو 20 ألف موظف من وزارات الدولة وهيئاتها".

وأضاف، أن "الركابي وجه خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس هيأة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ونائب رئيس هيأة الحماية الاجتماعية، ومدير عام صندوق الحماية الاجتماعية، ومدير عام دائرة التخطيط والدراسات، ومدير مركز تكنولوجيا المعلومات، باسترداد المبالغ من الموظفين من مزدوجي الرواتب بأسرع وقت لتخصيصها لشمول مواطنين جدد من الشرائح الفقيرة المستحقة".

وتابع البيان، أن "الاستقطاعات ستكون على شكل دفعة واحدة أو دفعات حسب الوزارات، على أن لا يتجاوز السقف الزمني لإرجاع المبلغ خمس سنوات وإلا يتحمل الموظف عقوبات حسب قانون انضباط موظفي الدولة".

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