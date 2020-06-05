2020/09/21 | 17:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 21 دقیقة

171 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، استضافة مفوضية الانتخابات الأربعاء المقبل (23 أيلول)، لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي"، نسخة منه اليوم، (21 أيلول 2020)، أن "اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة، ريبوار هادي، وبحضور جميع أعضائها لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول أعمالها".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش التعديل الثاني لقانون المحكمة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "اللجنة قررت عرض القانون للقراءة الثانية في جلسة اليوم".

وتابع، أن "الاجتماع ناقش أيضا مقترحات القوانين الخاصة باللجنة أو القوانين المحالة إليها من اللجان النيابية الأخرى، وتحديد الأولويات التشريعية للمضي بتشريعها".

وأكد البيان، أن "اللجنة القانونية قررت استضافة مفوضية الانتخابات يوم الأربعاء المقبل، ومخاطبة عدد من اللجان المعنية لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية والمتعلق بالمادة 57، فضلا عن مناقشة عقود الإطعام في السجون والإصلاحيات في وزارة العدل".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية تستضيف مفوضية الانتخابات لمناقشة هذا القانون) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية تستضيف مفوضية الانتخابات لمناقشة هذا القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).