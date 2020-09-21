الديوانية يتعاقد مع عراقي محترف في المانيا

2020/09/21 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ واصل نادي الديوانية استقطابه للاعبين المغتربين في اوربا بالتعاقد مع اللاعب استيفان وسام سعد المحترف في المانيا.وقال مدير المكتب الاعلامي لنادي الديوانية علاء البصري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" ان ادارة النادي تعاقدت مع اللاعب العراقي المغترب استيفان وسام سعد ، المحترف في المانيا ، لينضم للفريق بشكل رسمي وتمثيل الاحمر الديواني ضمن منافسات الموسم المقبل ".وبين :" ان اللاعب استيفان يبلغ من العمر 19 سنة ، ويلعب بمركز صانع الالعاب وجناح يمين ، ويعد اضافة مهمة للفريق ".واشار الى :" ان اللاعبين امير علي وصفاء سعيد من المؤمل ان يصلا اليوم الى الديوانية قادمين من امريكا ، اذ تم التعاقد معهما بوقت سابق للانخراط بتدريبات الفريق تحت اشراف المدرب حازم صالح ".يشار الى ان نادي الديوانية تعاقد مع اربعة محترفين على مستوى عال وعدد من اللاعبين العراقيين الشباب المحترفين في اوربا وامريكا ممن ولدوا خارج العراق./انتهى

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