القبض على ثلاثة متهمين بسرقة المنازل والمحال التجارية في الديوانية

2020/09/21 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

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الديوانية/ نينا/ القت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على /3/ متهمين بسرقة المنازل والمحال التجارية .وقال مصدر في اعلام شرطة الديوانية: " ان مفارز من مكافحة الاجرام القت القبض على /3/ متهمين بالسرقة بعد معلومات ومتابعة دقيقة ".واضاف " ان المتهمين اعترفوا بتنفيذ /13/ عملية سرقة للمنازل والمحال التجارية ، في عدد من مناطق الديوانية"./ انتهى

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