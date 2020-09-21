زاخو يتعاقد مع محترف برازيلي

2020/09/21 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ تعاقدت الهيئة الادارية لنادي زاخو مع محترف برازيلي يمثل اولى صفقات الفريق للاعبين المحترفين تحضيرا للموسم المقبل.وقال مدرب الفريق احمد صلاح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ :" نجحت ادارة النادي بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي هيلو مونتيرو ليكون اولى صفقات النادي مع اللاعبين المحترفين، ونأمل ان يكون اللاعب البرازيلي اضافة نوعية للفريق بمنافسات الموسم المقبل".وبين :" ان الادارة تفاوض لاعبين محترفين آخرين ، وتسعى ان تحسم تلك الصفقات هذا الاسبوع ، والعمل جار لاكمال تأشيرات الدخول لهم من اجل الانخراط بتدريبات الفريق ".واضاف :" ان الفريق باشر وحداته التدريبية منذ بداية الاسبوع مع الالتزام الكامل بشروط السلامة الصحية وتوفير مستلزمات الوقاية والتعامل مع التجمع بحذر تام لتجنب الاصابات "./انتهى

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