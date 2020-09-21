ترامب: لا اتفاق بشأن تيك توك إن استمرت سيطرة الشركة الصينية على التطبيق

2020/09/21 | 17:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه لن يصادق على اتفاق بشأن تيك توك إذا استمرت الشركة الأم الصينية "بايت دانس" في "السيطرة" على المجموعة الجديدة المالكة للتطبيق في الولايات المتحدة.

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