قوات الأمن الداخلي السوري: أحبطنا 700 محاولة فرار من مخيم الهول

2020/09/21 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قوات الأمن الداخلي في مخيم الهول شمال شرقي سوريا مجموع محاولات الهروب من المخيم منذ آذار الماضي.

وقالت قوات الأمن الداخلي في مخيم الهول انها أحبطت سبعمئة محاولة فرار، تقوم بها نساء تابعات لتنظيم داعش الإرهابي، بمساندة خارجية.

وعزا المتحدث الرسمي لقوى الأمن علي الحسن، ارتفاع وتيرة عمليات الهروب جراء التوغل التركي شرقي الفرات وسيطرته على مدينتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة، لافتا إلى أن غالبية التحقيقات أشارت إلى نية توجه تلك النساء نحو تركيا.

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