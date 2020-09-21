لجنة التربية تصدر بيانا بشأن التعويض عن الاسئلة الخاطئة

2020/09/21 | 17:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/أصدرت لجنة التربية النيابية، الاثنين، بيانا بشأن مطالبتها باحتساب درجة تعويضية عن الاسئلة الخاطئة، فيما اشارت الى انها ستقوم في الايام القادمة باستضافة اللجنة الدائمة للامتحانات لتقييم عملية الامتحانات.وقالت اللجنة في بيان تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه انها "تابعت برئاسة النائب قصي محسن الياسري وعضوية اعضاء لجنة التربية ومنذ اليوم الاول لانطلاق الامتحانات الوزارية للصف السادس الاعدادي للعام الدراسي ٢٠١٩_٢٠٢٠، من خلال الزيارات التفقدية للمراكز الامتحانية في عموم محافظات العراق والتواصل المستمر مع خلية الازمة و اللجنة الدائمة للامتحانات والمديريات العامة للتربية في المحافظات وذلك شعورا من لجنة التربية بالتزامها بواجبها التمثيلي والرقابي تجاه المواطن العراقي و لضمان توفير اجواء امتحانية صحية مناسبة وهذا ماتم اشتراطه على وزارة التربية لاطلاق الامتحانات".واضافت "بالرغم من نجاح عملية الامتحانات الا انها لم تكتمل وللاسف حيث تم تحديد بعض المؤشرات الايجابية منها والسلبية وخصوصا ماحصل سابقا من اخطاء في وضع اسئلة مادة العربي وكذلك ماحصل اليوم من خطاء في وضع السؤال الاول الفرع A من اسئلة مادة الفيزياء للسادس الاحيائي"، مشيرة الى انه "بالرغم من اننا قد اكدنا سابقا على وزارة التربية بضرورة تحري الدقة في وضع الاسئلة والابتعاد عن كل مايربك الطلبة في إجابتهم ومع ان ما قامت به بعض المراكز الامتحانية ليس كافيا بتنبيه الطلبة الى الاخطاء الحاصلة قد تسببت بأرباك الطلبة، ندعو وزارة التربية بتعويض الطلبة ومنحهم درجة كاملة على الاسئلة التي حصل فيها الخطاء ولجميع المواد والوقوف على اماكن الخلل ومحاسبة المقصرين".وتابعت انها "ستقوم في الايام القادمة باستضافة اللجنة الدائمة للامتحانات لتقييم عملية الامتحانات".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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