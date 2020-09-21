2020/09/21 | 18:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بابل..

افتتحت العتبة العباسية، الاثنين، ردهة الحياة السابعة بسعة 100 سرير بمستشفى مرجان الطبية في بابل لمواجهة جائحة كورونا.

وقال مسؤول الشؤون الطبية في العتبة اسامة عبد الحسن لـ /المعلومة/ إنه “بعد 54 يوما من العمل المتواصل افتتحت ردهة الحياة السابعة بسعة 100 سريرا اضافة الى 13 غرفة ادارية للاطباء والكوادر الصحية وغرف التعقيم والمخازن والصيدلية والمختبر واخذ العينات في مدينة مرجان الطبية بمحافظة بابل”.

واضاف عبد الحسن ان “الردهة التي شيدت على مساحة 3500 متر مربع نفذت بنظام (السويتات) ومعززة بنظام تهوية خاص، كما وتميزت بنصب منظمة اوكسجين مركزية، بالاضافة الى نصب معملين للاوكسجين فيها”.



انتهى25ش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (افتتاح ردهة الحياة السابعة بسعة 100 سرير في بابل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (افتتاح ردهة الحياة السابعة بسعة 100 سرير في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).