ليفاندوفسكي راحة من مران بايرن ميونخ

2020/09/21 | 18:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ بايرن ميونخ، اليوم الإثنين، تحضيراته لمباراة كأس السوبر الأوروبية، المقررة أمام إشبيلية، الخميس المقبل، في غياب هدافه روبرت ليفاندوفسكي.

وحصل المهاجم البولندي على راحة من تدريبات الفريق، اليوم، لكنه سيعود استعدادًا للمشاركة في كأس السوبر.

وشهدت التدريبات، عودة ديفيد ألابا، الذي لم يشارك في مباراة بايرن أمام شالكه يوم الجمعة الماضي بسبب مشكلات عضلية في الفخذ الأيسر.

ويلتقي بايرن ميونخ الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، مع إشبيلية المتوج بالدوري الأوروبي، في العاصمة المجرية بودابست.

ويتمسك الاتحاد الأوروبي بخطة السماح بحضور عدد من المشجعين في المباراة المقررة على ملعب بوشكاش، رغم أن معهد روبرت كوخ أعلن أن العاصمة المجرية تشهد معدلات عالية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وجرى السماح للفريقين، ببيع 3 آلاف تذكرة لمشجعيه، وستشهد المباراة استخدام 30% من سعة الاستاد، الذي تسع مدرجاته لحضور 67 ألف مشجع.

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