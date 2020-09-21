2020/09/21 | 18:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد برشلونة لرحيل لاعب جديد من صفوفه هذا الصيف، بعد اقتراب أرتورو فيدال، نجم وسط البارسا، من الانضمام لإنتر ميلان.

وذكر موقع “توتو ميركاتو ويب”، اليوم الإثنين، أن جونيور فيربو الظهير الأيسر لبرشلونة، قد يلحق بفيدال، وينتقل لأحد أندية الدوري الإيطالي.

وأضاف أن وكيل فيربو سيصل لمدينة بيرجامو اليوم الإثنين، من أجل مواصلة المحادثات مع نادي أتالانتا، الذي يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر البارسا.

وتابع أن وكيل أعماله سيتناقش مع أتالانتا حول الشروط الشخصية، مشيرة إلى أن النادي الإيطالي يرغب في تخفيض فيربو لراتبه.

وأشار الموقع إلى أن فيربو يحصل في برشلونة على 1.4 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم بالإضافة إلى المكافآت حيث يصل إجمالي راتبه إلى 1.7 مليون.

بينما يريد أتالانتا منح اللاعب الإسباني 1.2 مليون يورو، وقد تصل وتتجاوز 1.7 مليون، إذا تم تحقيق جميع أهداف الفريق.

وختم “توتو ميركاتو ويب” بأنه حتى الآن لم يتم إغلاق الصفقة، حيث يمكن للطرفين التوصل إلى اتفاق في الساعات القليلة المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب جديد من برشلونة في طريقه للكالتشيو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب جديد من برشلونة في طريقه للكالتشيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).