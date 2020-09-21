2020/09/21 | 18:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة أغنية غريبة من بعد عينچ يايمة بغداد – مدحت محمود كنت مدعوا لحضور احد الأعراس في بغداد بحدود سنة 1997 وهناك التقيت مصادفة بالفنان الخالد المرحوم عباس جميل الذي كان يحضر العرس كمدعو وليس كمطرب .عرفني عليه احد أصدقائي فنشأت بيننا محبة فورية سيما عندما علم ان والدي رحمه الله كان طبيب بعض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة أغنية غريبة من بعد عينچ يايمة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة أغنية غريبة من بعد عينچ يايمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).