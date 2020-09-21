قصة أغنية غريبة من بعد عينچ يايمة 


قصة أغنية غريبة من بعد عينچ يايمة 
2020/09/21 | 18:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصة أغنية غريبة من بعد عينچ يايمة بغداد – مدحت محمود كنت مدعوا لحضور احد الأعراس في بغداد بحدود سنة 1997 وهناك التقيت مصادفة بالفنان الخالد المرحوم عباس جميل الذي كان يحضر العرس كمدعو وليس كمطرب .

عرفني عليه احد أصدقائي فنشأت بيننا محبة فورية سيما عندما علم ان والدي رحمه الله كان طبيب بعض […]

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