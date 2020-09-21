2020/09/21 | 18:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راتاجكوسكي تتهم مصوّراً بالإعتداء الجنسي عليها { نيويورك – وكالات – أتهمت عارضــــــــة الأزياء والممثلة الأمريكية إميلي راتاجكوسكي المصــــــــــور جوناثان ليدر بالاعتداء الجنسي عليها خلال جلسة تصوير في منزله في نيويورك عام 2012.وصرحت وفقا لموقع الفن (أن ليدر أجبرها على الظهور عارية أثناء التصوير وقدم لها النبيذ الأحمر ووقتها كانت تبلغ من العمر 20 […]

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