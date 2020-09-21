2020/09/21 | 18:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حفل إستذكاري لعميد المسرح العراقي بغداد – ياسين ياس اقام تجمع (فنانو العراق ) حفلآ استذكاريا لعميد المسرح العراقي سامي عبد الحميد بحضور وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم ونخبة من أساتذة الفن والمهتمين بالشأن الثقافي في العراق والدول العربية ، و قدم المتحدثون شهادات بحق الراحل وبصماته على المسرح المعاصر ، فيما قال وزير […]

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