أبرز قرارات جلسة مجلس النواب لهذا اليوم قبل رفعها إلى الغد

2020/09/21 | 18:18 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



رفع مجلس النواب، الاثنين، جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة/الدو...

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