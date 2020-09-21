2020/09/21 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع- نصار الحاج

كشف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، اليوم الاثنين، عن أن مقترح تعديل قانون التقاعد، يتضمن فقرات تهدف لإنهاء الضرر الواقع على المتقاعدين قسراً وبشكل مفاجئ، مشيراً إلى وجود مقترح لإعادتهم إلى وظائفهم.

وقال الصفار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المقترح يحتوي مجموعة من المواد والفقرات وكلها تهدف لإنهاء الضرر الواقع على المتقاعدين قسراً وأحيلوا إلى التقاعد بشكل مفاجئ وتضرروا جراء ذلك" .

وأضاف، أن "التعديلات تتعلق بتغيير السن القانوني ووضع جدول زمني لإحالة الأشخاص والموظفين الذين يشملهم قانون التقاعد، وكذلك هناك مقترح لإعادة الذين أحيلوا للتقاعد بشكل قسري إلى وظائفهم".

وتابع الصفار أن "هناك فقرة تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة التقاعدية وغير ذلك من تعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة والموازنة بين مصلحة الدولة ومصلحة الموظف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: مقترح لإعادة المتقاعدين المحالين قسراً إلى وظائفهم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: مقترح لإعادة المتقاعدين المحالين قسراً إلى وظائفهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).